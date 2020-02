St. Johann: Erdrutsch verlegte Straße in Richtung Wagrain

Zu einem Erdrutsch ist es am Dienstag gegen 3.30 Uhr früh an der B 163 zwischen St. Johann und Wagrain gekommen. Die Straße ist in beiden Richtungen gesperrt. Einsatzkräfte arbeiten daran, die Erdmassen bei Straßenkilometer 17 zu entfernen.

SN/robert ratzer Symbolbild.