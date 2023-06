Hunderte Pongauer trieb es am Wochenende in die Bezirkshauptstadt, wo die Veranstalter des Stadtzaubers 2023 für gute Laune sorgten.

Am vergangenen Wochenende trafen sich in St. Johann Groß und Klein zum gemeinsamen Fest. Der Stadtzauber 2023 lud im Herzen der Bezirkshauptstadt sowohl Familien als auch die partyfreudige Menge zum fröhlichen Get-together und brachte etwas Stimmung in die sonst ruhigen Straßen St. Johanns.

Während am Nachmittag Kinderaugen beim Anblick großer Fahrgeschäfte und der Künstler strahlten, waren es in der Nacht zahlreiche Musikgruppen und DJs, die für gute Laune bei den Gästen sorgten.