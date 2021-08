St. Johann: Großeinsatz nach Serienunfall auf der B311 nahe Umspannwerk

Zahlreiche Einsatzkräfte sind am späten Montagnachmittag wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in St. Johann im Pongau ausgerückt. Die Polizei prüft eine mögliche Drogenbeeinträchtigung beim Unfallverursacher.

Am Montag um 16.25 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr in St. Johann ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich aufgrund des starken Verkehrsaufkommens auf der B311 in Richtung St. Johann eine Fahrzeugkolonne gebildet.

Ein 22-jähriger Pongauer übersah das Stauende auf der Salzachbrücke im Ortsteil Einöden nahe dem Umspannwerk und touchierte mit seinem Pkw zuerst die linke Fahrzeugseite eines bereits langsam vor ihm fahrenden Kleinwagens.

Danach prallte er mittig in das Heck eines weiteren Fahrzeugs und schob dieses durch die Wucht des Zusammenstoßes in das davorstehende Fahrzeug des vierten Unfallbeteiligten.

Der Pkw des Unfallverursachers drehte sich aufgrund des Zusammenpralls nach links und kam quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen der Gegenrichtung zum Stehen.

Obwohl alle beteiligten Unfallfahrzeuge schwer beschädigt wurden, trugen nur zwei Unfallbeteiligte leichte Verletzungen davon. Der Unfallverursacher blutete stark aus der Nase, eine weitere Pkw-Lenkerin musste zur Abklärung möglicher Verletzungen durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert werden.

Kein Alkohol - aber war es etwas anderes?

Während der Unfallaufnahme war die B311 in beide Fahrtrichtungen für zwei Stunden gesperrt. Neben dem Rettungshubschrauber Martin 1 waren Kräfte der Feuerwehr St. Johann im Pongau, das Rote Kreuz sowie die Polizei St. Johann im Pongau und Bischofshofen im Einsatz.

Der Alkovortest bei allen vier Unfallbeteiligten verlief negativ. Ob der Unfallverursacher durch andere Substanzen beeinträchtigt war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.