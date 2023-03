St. Johann ist wieder das Aushängeschild der Radrundfahrt

Die heimische Rennserie feiert ihr Comeback und die Königsetappe endet im St. Johanner Alpendorf. Auch die Trophäe der Tour of Austria hat Pongauer Wurzeln. Der Mühlbacher Metallkünstler Max Sendlhofer schuf den Pokal für den Gewinner der Radrundfahrt.

Seit 2019 standen die Räder der Österreich-Radrundfahrt still. Heuer feiert die prestigeträchtige Rennserie unter dem Namen "Tour of Austria" ihre Rückkehr. Die Organisation der "Tour of Austria" wurde in der Abwesenheit der Rennserie auf neue Beine gestellt. Nun übernehmen die fünf österreichischen Continental Teams die Führung von Österreichs wichtigster Radsportveranstaltung. "Eine wohl einzigartige Geschichte im internationalen Radsport", weiß der Pongauer Rad-Guru und Mitorganisator Peter Stankovic.

Das Comeback der Radrundfahrt wird auch St. Johann sehr freuen. Denn - wie zuletzt 2017 - der Paradeabschnitt, die Glockner-Etappe, endet im Alpendorf. "Wir freuen uns natürlich sehr, heuer wieder den Abschluss für die Königsetappe der Radrundfahrt bilden zu können", erklärt Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender von Snow Space Salzburg. "Damit zeigen wir auch, dass der Radsport tief in der Region verankert ist und mittlerweile neben dem Wintersport auch mit dem Radfahren im Sommer ein wichtiges Aushängeschild für die Sportszene gewachsen ist."