St. Johann ist vom Klassenerhalt in der Westliga überzeugt

Obwohl der Herbst nicht nach Wunsch verlaufen ist, bleibt man in St. Johann zuversichtlich.

Eigentlich wollte sich St. Johann mit einem starken Saisonfinish noch der gröbsten Abstiegssorgen in der Westliga entledigen. Doch mit vier Unentschieden kamen die Pongauer nicht wirklich vom Fleck und überwintern nur als Tabellen-12. Auf den ersten Abstiegsplatz hat man drei Punkte Vorsprung. "Das haben wir uns natürlich etwas anders vorgestellt. Die Leistungen waren nicht schlecht, leider haben wir uns nicht belohnt", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser.

Während sich der eine oder andere Konkurrent im Winter verstärken will, dürfte St. Johann von Neuverpflichtungen Abstand nehmen. "Ich persönlich würde gerne mit dem vorhandenen Kader weiterarbeiten und die jungen Spieler weiterentwickeln. Auf irgendwelche Abenteuer lassen wir uns sicher nicht mehr ein", betont Lottermoser.

Mit Tobias Hochleitner und Akif Öztürk kommen zwei Kicker nach ihren Kreuzbandrissen im Frühjahr wieder retour und auch Routinier Benjamin Ajiabde will es noch einmal wissen. "Meine Burschen haben das Herz am rechten Fleck und geben alles für den Verein. Sie werden sich sehr gut auf die Rückrunde vorbereiten", vertraut Lottermoser seinem Team. Dass St. Johann in Abstiegsgefahr geraten könnte, glaubt der Trainer-Fuchs nicht. "Ich bin überzeugt, dass wir die Liga halten werden. Wir haben genügend Qualität in der Mannschaft, um in der Liga eine gute Rolle spielen zu können."

Nach einer Pause wird St. Johann Anfang des Jahres auch wieder beim traditionellen Hallenturnier Salzburger Stier mit dabei sein. Den Klassiker konnten die Pongauer bereits zwei Mal gewinnen.