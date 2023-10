St. Johann: Mit vollem Elan zum nächsten vollen Erfolg

Der Regionalligist St. Johann will mit einem Auswärtssieg bei den Altach Amateuren einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen.

Dominik Waltl will mit St. Johann in Altach wieder voll anschreiben.

Die Siegesserie endete am vergangenen Wochenende zwar bei der Austria, trotzdem zeigt sich St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Die Austria ist einfach stärker und hat letztendlich auch verdient gewonnen", erklärt Lottermoser, der den Blick nach vorne richtet: "Wir haben am Freitag ein wichtiges Spiel bei den Altach-Amateuren, da wollen wir mit einer guten Leistung wieder etwas mitnehmen."

"Nach schwachem Start gefunden"

Derzeit haben die Pongauer drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, mit einem starken Herbstfinish wollen Goalie Dominik Waltl und Co. aber beruhigt in die Winterpause gehen. "Die Mannschaft hat sich nach dem schwachen Start gefunden und in den vergangenen Wochen sehr gut gespielt. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch wichtige Punkte holen werden."

Talente bekommen Spielzeit

Sehr gut entwickeln sich bei den Pongauern die Youngsters Valentin Palzenberger, Philip Weiss, Philipp Illmer und Raphael Kosakiewic. "Sie bekommen immer wieder Spielzeit und machen ihre Sache sehr gut. Da werden wir in den kommenden Jahren noch sehr viel Freude haben. Unsere Talente haben auch einen großen Anteil an den zuletzt guten Leistungen", freut sich Lottermoser.