St. Johann: Mutter fand Sohn nach Forstunfall tot unter Baumwurzel

Drama um einen 27-jährigen Forstarbeiter in St. Johann: Eine mächtige Baumwurzel geriet ins Rutschen und begrub den Mann unter sich. Es war die Mutter, die ihren Sohn später entdeckte.

Tragischer Vorfall am Montag in St. Johann im Pongau: Ein 27-jähriger Forstarbeiter war gegen Mittag mit Waldarbeiten in steilem Gelände beschäftigt, als eine massive entwurzelte Fichte ins Rutschen geriet.

Dem Arbeiter gelang es nicht mehr, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, er wurde unter der mächtigen Wurzel beinahe zur Gänze eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Nachdem der Verunglückte telefonisch nicht mehr erreichbar war, machte sich seine Mutter auf die Suche nach ihm und fand den Sohn gegen 16 Uhr.

Der Verstorbene war ausgebildeter forstwirtschaftlicher Meister und verwendete auch die notwendige Schutzausrüstung. Die Bergung musste von der alarmierten Feuerwehr St. Johann im Pongau durchgeführt werden.

Einen Verletzten hatte ein weiterer Forstunfall am Montag in der Früh in Abtenau gefordert. Dort waren mehrere Forstarbeiter im Gebiet des Karkogels damit beschäftigt, Winterschäden im Wald aufzuarbeiten. Dabei schnitt ein 35-jähriger rumänischer Forstarbeiter einen etwa 20 Zentimeter starken Baum mit einer Motorsäge um. Als der Baum den Waldboden berührte, fiel der Stamm auf einen anderen bereits am Boden liegenden Baumstamm. Dieser schnellte hoch und traf den Arbeiter im Hüftbereich. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von den Kameraden geborgen und mit einem Firmenfahrzeug ins Tal gebracht. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach.

Quelle: SN