St. Johann plant Ausbau der Radwege

In einem Leserbrief beleuchtete Sepp Winter Schwachstellen im Radnetz der Bezirkhauptstadt. Vizebürgermeister Rudolf Huber erklärt, dass sich auf den Radwegen in Zukunft einiges ändern wird.

Die Promenade, die das Stadtzentrum mit dem Untermarkt verbindet, ist momentan nur in eine Richtung, nämlich vom Untermarkt in den Obermarkt für Radfahrer freigegeben.

Der St. Johanner Sepp Winter richtete sich mit einem Leserbrief an die PN und beschrieb die Lage für die Radfahrer in der Bezirkshauptstadt. "Eine Situation in St. Johann ist gefährlich. Immer, wenn Radfahrer über den Gasserbühel auf der Hauptstraße in den Obermarkt fahren. Mit den E-Bikes geht es zwar leichter, aber es bleibt immer eng und mit Verkehr einfach gefährlich - gerade bei überholenden Autos. Es müssten daher meiner Meinung die Markierungen beider Ausweichrouten viel besser markiert werden", erklärt Winter.

...