St. Johann: Polizei rettet verletzten Bussard aus Gebüsch

Tierischer Einsatz für die Polizei: Passanten machten die Beamten auf einen augenscheinlich verletzten Bussard aufmerksam.

Am Freitagnachmittag wurde von Passanten in Urreiting im Bezirk St. Johann ein offensichtlich verletzter Bussard in einem Gebüsch wahrgenommen. Die Beamten entschieden sich, den Greifvogel aus seiner misslichen Lage zu befreien. Aufgrund des Verhaltens sowie einer möglichen Verletzung des Raubvogels, wurde der Raubvogel in eine größere Kartonschachtel verbracht, informiert die Polizei in einer Aussendung. Die Beamten brachten den Bussard anschließend zur Burg "Hohenwerfen", wo er dem Falkner-Team übergeben wurde. Dort werde er bis zu seiner Genesung in den burgeigenen Raubvogelbereich untergebracht.