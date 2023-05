St. Johann schießt sich in die Geschichtsbücher

Seit den 1960ern sind die Bauernschützen aus der Bezirkshauptstadt die erste Kompanie, die einen Titel beim Pongauer Salvenwertungsschießen verteidigen konnte.

Im Vier-Jahres-Rhythmus veranstalten die Pongauer Schützenkompanien und Garden ein Salvenwertungsschießen. Heuer fand man einen besonderen Anlass für das Schützenspektakel. Im Rahmen des 300-Jahr-Jubiläums der Stegerschützen und der Trachtenmusikkapelle Flachau trafen sich die 14 Kompanien aus dem Pongau - mit dabei war auch eine Gastkompanie aus Waidring in Tirol.

Nach einem kurzen Wortgottesdienst marschierte pünktlich um 14.30 Uhr die erste Schützenkompanie ein und stellte sich den kritischen Blicken der 18 Preisrichter, die den Aufmarsch, die Gewehrgriffe, das Laden und Entladen, die Meldung, das Kommando des Hauptmannes, die Salve und das Abmarschieren bewerteten.

Sieg mit 57 von 60 Punkten

Insgesamt konnten die Richter beim Wertungsschießen 60 Punkte verteilen. Mit 57 Zählern sicherten sich - wie schon 2018 - die St. Johanner Bauernschützen rund um Kommandant Franz Riepler mit ihren historischen Vorderladergewehren den Sieg. "Wir sind die einzige Kompanie, die noch auf diese Vorderladergewehre zurückgreift", erklärt Riepler. "Dieses Laden der Gewehre von vorne verdoppelt die Anzahl der benötigten Handgriffe beim Nachladen, was natürlich auch Raum für mehr Fehler bedeuten kann. Wir kamen aber hervorragend durch den Wettbewerb." Die St. Johanner Schützen gehen mit diesem jüngsten Erfolg beim Salvenwertungsschießen in die Geschichtsbücher ein: Bislang gelang die Titelverteidigung erst einem St. Veiter Hauptmann in den 1960er-Jahren. Und nun auch den Bauernschützen aus der Bezirkshauptstadt. "Dieser Erfolg ist schon etwas sehr Besonderes. Doch wir wissen, dass dazu auch viel Glück benötigt wird. Es muss einfach alles passen, denn auch die restlichen Kompanien im Teilnehmerfeld sind sehr stark", führt Riepler weiter aus. In seiner Funktion als Bezirkskommandant der Pongauer Schützen sieht Riepler einige Entwicklungen des Pongauer Brauchtums aus erster Hand: "Wenn wir auswärts unterwegs sind, merken wir schon, dass die Pongauer Schützen sehr angesehen sind. Dafür zieht auch jedes einzelne Mitglied an einem Strang." Und auch in Sachen Nachwuchs müssen sich die Pongauer Schützen laut Riepler kaum Sorgen machen: "Tradition und Kameradschaft sind für die Jugend große Anziehungspunkte. Das merkt man auch daran, dass wir im gesamten Pongau mit den Zahlen im Nachwuchsbereich kaum Probleme haben. Alleine in St. Johann kamen heuer sechs neue Mitglieder dazu und auch für das kommende Jahr haben sich schon die ersten angekündigt."

Der zweite Platz im Pongauer Salvenwertungsschießen ging an die Bauernschützen aus Großarl, der dritte Platz auf dem Podium ging an die Bauernschützen aus St. Veit.