St. Johann startet mit neuen Dressen durch

Der Nachwuchs wurde neu eingekleidet.

In der Halbzeitpause des Regionalliga-Spiels gegen Röthis präsentierte der TSV am Wochenende seine Nachwuchskicker mitsamt neuer Sponsoren. "Wir konnten nun alle Nachwuchsmannschaften mit einheitlichen Dressen einkleiden", freut sich Jugendleiter Alexander Scherer. Anwesende Vertreter von Uniqa, Rufabau, der Pizzeria Olive, Spaso's BBQ und der Manufaktur2 wurden am Platz geehrt. "Außerdem bedanken wir uns bei Garten Style, der Raiffeisenbank St. Johann, der Trend Malerei, HA Trockenbau, Intersport Kerschbaumer , Silke Dach und McDonalds St. Johann", betont Scherer.

Jede Jugendmannschaft wird nunmehr von einem eigenen Trikotsponsor unterstützt. Die rund 170 Kinder und Jugendlichen dürfen sich fortan außerdem über eine neue, ebenfalls einheitliche Trainingsbekleidung freuen. Zusätzlich wurde am Sonntag der neue Gesundheitspartner des TSV der Öffentlichkeit vorgestellt. "Wir werden künftig eng mit der Emco Privatklinik zusammenarbeiten. Davon wird auch unser Nachwuchs stark profitieren", sagt der sportliche Nachwuchsleiter des TSV, Fatih YIlmaz.