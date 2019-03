St. Johann: Teil eines Güterwegs stürzt nach Hangrutsch in die Tiefe

Ein riesiges Loch klafft seit Donnerstagabend auf einem Abschnitt des Güterweges Helmberg in St. Johann. Drei Gebäude sind mit Fahrzeugen derzeit nicht erreichbar.

Laut Polizeibericht ist am späten Donnerstagabend bekanntgeworden, dass in St. Johann im Pongau ein Straßenstück des Güterweges Helmberg in die Tiefe gestürzt sei. Durch eine Hangrutschung wurde Erdreich samt dem Straßenabschnitt in die Tiefe gerissen.

Der Güterweg dient als Zufahrtstraße für zwei Bauernhöfe sowie ein Einfamilienhaus. Personen kamen, laut ersten Ermittlungen, bei dem Hangrutsch keine zu Schaden.

Der Bürgermeister der Stadt, Günther Mitterer, ordnete eine Komplettsperre an. Der Katastrophenreferent der Bezirkshauptmannschaft Salzburg wurde in Kenntnis gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann im Pongau war mit 25 Mann vor Ort.



Quelle: SN