St. Johann: Zusteller stahl Pakete - 40.000 Euro Schaden

Ein 29-jähriger Pole ist nun in St. Johann im Pongau unter dem Verdacht des schweren Diebstahls festgenommen worden.

Der Mann arbeitete als Zusteller bei einem Paketlieferdienst. Bereits seit Wochen soll er in Verdacht gestanden haben, sich an den Warensendungen gleichsam selbst bedient zu haben.

Nach intensiven Ermittlungen der Polizei wurde der Mann am Mittwoch auf frischer Tat ertappt. Er wurde dabei beobachtet, "wie er Pakete aus seinem Lieferwagen auslud und in sein Wohnhaus trug" (Polizeibericht). Der 29-Jährige wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Sein Arbeitgeber spricht von Schadenshöhen von mehr als 40.000 Euro.