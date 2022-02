St. Johanns Herzblut für ein neues Stadtzentrum

Eine große Tiefgarage mit einer Aus- und Einfahrt stand am Beginn der Planung. Die vier Baukörper und der neue Stadtplatz sollen sich von der Dimension her in das Ortsbild gut einfügen.

Der Wunsch nach einem zentralen und neu gestalteten Stadtzentrum, der besteht in St. Johann bereits seit Langem. Die vielen Erwartungen und die realistischen Möglichkeiten zusammenzuführen, sei mit dem Erwerb der Immobilie und dem dazugehörigen Grundstück der Post AG "zu vernünftigen Konditionen", so Stadtrat Rudi Huber, konkret geworden. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Stadtgemeinde die 4392 Quadratmeter große Liegenschaft um 3,51 Mio. Euro erwerben. "Wir haben aber gewusst, dass die Bebauung schwierig wird", fassen die Stadträte Huber und ...