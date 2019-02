St. Koloman: Ein kleiner Hof ganz groß

Das Unterlanzen-Gut in St. Koloman wird seit Generationen von der Familie Gruber bewirtschaftet. Heute ist der Hof einer der besten Fleischrinderbetriebe des Bundeslandes.

Seit Kurzem haben es die Grubers schwarz auf weiß: Sie gehören zu den besten Herdenmanagern des Landes. Die Arbeitsorganisation auf dem Hof und der damit einhergehende Ertrag waren für die Experten des Landeskontrollverbandes so überzeugend, dass der Hof ab sofort das Abzeichen "Salzburger Managementprofi" führen darf.

"Die Auszeichnung kam für uns überraschend. Man bewirbt sich nicht dafür, sondern wird aufgrund verschiedener Kennzahlen ausgewählt", sagt Sylvia Gruber, die den elterlichen Hof in St. Koloman seit knapp zwei Jahren gepachtet hat.

Nur durch diesen Schritt war es möglich, dass beide Elternteile in Pension gehen konnten, um sich ausschließlich um den Hof zu kümmern. Sie selbst arbeitet in Teilzeit als Assistentin der Geschäftsführung im Medizinischem Zentrum Bad Vigaun. Ihr Lebensgefährte Roman geht einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit nach.

"Unser Hof war immer ein Nebenerwerbsbetrieb. Wegen des Verdienstes braucht man das nicht zu machen", betont Sylvias Vater Christian. Er übernahm den Hof 1978 von seinem Vater. Bis zu seiner Pensionierung führte Gruber eine Ein-Mann-Tischlerei. Ehefrau Herta war 20 Jahre lang für das Hilfswerk tätig. "Den Großteil der Arbeit auf dem Hof erledigen meine Eltern, auch wenn ich als Pächterin offiziell Betriebsführerin bin. Mein Vater findet hier seine Erfüllung", sagt Sylvia Gruber.

Seit jeher ein Nebenerwerbsbetrieb





Zwei Mal pro Woche kommt auf dem Hof das eigene Fleisch auf den Teller. "Seit 1993 sind wir ein Biobetrieb, 1997 haben wir von Milchvieh auf Mutterkuhhaltung umgestellt", erzählt Christian Gruber im TN-Gespräch. Ausschlaggebend dafür war nicht nur der Milchpreisverfall nach dem EU-Beitritt Österreichs. "Man ist mit der Mutterkuhhaltung zeitlich weniger gebunden. Über den Sommer haben wir die Tiere auf der Trattbergalm und müssen zuhause nur die Heuernte erledigen", so Gruber.

Derzeit leben auf dem Hof sechs Pinzgauer Mutterkühe mit fünf Jungtieren. Ein Stück Vieh pro Jahr wird für den Eigengebrauch geschlachtet. Darüber hinaus werden Jungtiere (unter acht Monate) an den Kindernahrungshersteller Hipp sowie an Tauernlamm (über acht Monate) geliefert.

Für die Zukunft kann sich Sylvia Gruber vorstellen, die Fleisch-Direktvermarkung zu forcieren. Den Hof will die zweifache Mutter als Mutterkuhbetrieb fortführen. Dass sich ein so kleiner Betrieb nur aufrechterhalten lässt, wenn die Familie zusammenhält, ist ihr bewusst. "Darum läuft es bei uns auch so gut."