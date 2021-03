St. Koloman: Junges Paar bei Absturz am Regenspitz verletzt

Eine Rundwanderung in der Osterhorngruppe bei St. Koloman hat am Mittwochnachmittag für ein junges Paar ein schmerzhaftes Ende genommen. Die Frau und der Mann mussten letztlich mit dem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus gebracht werden.

SN/heugl Der Regenspitz in St. Koloman.