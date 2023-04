St. Koloman: "Taugler Auferstehungslied" von Franz Xaver Gruber feiert 200-jähriges Jubiläum

Das vom Stille-Nacht-Komponisten Franz Xaver Gruber 1823 komponierte Lied kommt am Karsamstag und am Ostersonntag in St. Koloman zur Aufführung.

Am 23. März 1823 - also vor 200 Jahren - hat der in Arnsdorf lebende Franz Xaver Gruber das Auferstehungslied "Christus ist erstanden" komponiert. Auf dieses Jubiläum macht der Altbürgermeister von St. Koloman, Christian Struber, aufmerksam. Das Lied sei dann vermutlich mit dem späteren Schulleiter Ludwig Klanner nach St. Koloman gekommen und seitdem als "Taugler Auferstehungslied" bekannt.

Die Originalnoten finden sich im Keltenmuseum in Hallein, im von Prof. Thomas Hochradner erstellten Werkverzeichnis von Franz Xaver Gruber trägt das Werk die Nummer 134. Bezeichnet war es ursprünglich mit "Kirchenlied zur feyerlichen Auferstehung in Musik gesetzt den 25. März 1823. Xaver Gruber, Lehrer." Die Originalkomposition wurde für 3 Singstimmen (SAB), 2 Klarinetten, 2 Trompeten, Pauken, 2 Violinen, Kontrabass und Orgel eingerichtet.

Christian Struber schreibt: "In St. Koloman wird das Lied mit einer Polka für Bläser abgeschlossen. Diese Erweiterung wird dem langjährigen Schulleiter und auch Chorleiter in St. Koloman, Prof. August Rettenbacher zugeschrieben. Die Klänge erinnern sehr stark an Teile aus ,Stille Nacht, heilige Nacht'."

Das "Taugler Auferstehungslied" wird vom Kirchenchor St. Koloman (Kolomani - Chor) aufgeführt, nunmehr in der um einen Walzer für Bläser ergänzten Form.

Die Chorleitung hat Brigitte Neureiter inne, Michael Kainberger spielt die Orgel, für die Polka sorgen Musiker der Trachtenmusik St. Koloman.

Der Gottesdienst am Karsamstag beginnt um 19.30 Uhr in der Kirche St. Koloman, der Oster-Festgottesdienst ist am Ostersonntag um 9.30 Uhr.