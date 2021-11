St. Margarethen: 82-Jähriger stirbt bei Traktorunfall - 40 Meter abgestürzt

Ein tödlicher Traktorunfall ereignete sich am Mittwoch Nachmittag in St. Margarethen im Lungau.

Ein 82-jähriger Lungauer war auf einem Forstweg mit seinem Traktor in den Wald gefahren, um Tannenäste zu schneiden. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache vom verwachsenen Weg ab und stürzte etwa 40 Meter in steiles Gelände ab. Er wurde aus dem Traktor geschleudert und von diesem überrollt. Der Pensionist erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Alarmierung erfolgte erst am Abend, nachdem Familienangehörige den Verunfallten nach längerer Suche gefunden hatten.

Vor Ort befanden sich die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen mit 24 Mann und zwei Fahrzeugen, sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Michael mit 13 Mann und zwei Fahrzeugen. Außerdem waren Rotes Kreuz und Bergrettung (acht Mann) im Einsatz. Die Bergung des Traktors wird im Laufe des Donnerstages durchgeführt.