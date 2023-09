St. Margarethen: Am Freitag fuhr der Bagger auf

Lange wurde in St. Margarethen spekuliert, ob die Projektentwickler vor Ablauf der Baubewilligung am 23. September mit dem Baustart beginnen. Seit Montag ist nun ein Bagger am Werk.

BILD: SN/SW/PERNER Seit Montagfrüh wird das Erdreich beim geplanten Hotelprojekt in St. Margarethen bearbeitet.

Am Freitag wurde ein Bagger auf der grünen Wiese abgestellt. Montagfrüh wurde schließlich mit den Baggerarbeiten begonnen. Bürgermeister Johann Lüftenegger (ÖVP): "2018 wurde das Projekt genehmigt, damals war ich Vizebürgermeister. Jetzt scheint es, dass damit begonnen wird. Spekulationen wird somit ein Ende gesetzt. Wir kennen das Projekt so wie es genehmigt ist. Nähere Details sind auch für uns nicht bekannt. Bauinstanz ist die Gewerbebehörde der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg." Was braucht es eigentlich, damit eine Baubewilligung ihre Gültigkeit behält? Landesrat Martin Zauner (FPÖ) auf LN-Anfrage: "Einen Bagger dort zu parken ist zu wenig. Es muss eindeutig ein technischer Baubeginn ersichtlich sein." "Zumindest die Bettenanzahl wird nicht überschritten" Wie in den LN ausführlich berichtet, formierte sich in St. Margarethen und darüber hinaus eine Bürgerinitiative, die gegen die Umsetzung des Projektes mobil machte. In Summe wurden 333 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt, 249 davon sind aus St. Margarethen. Barbara Lanschützer, Bürgerinitiative für Transparenz und Mitsprache: "Es ist genau die Hälfte der Wahlberechtigten. Jetzt bin ich leicht ernüchtert. Natürlich hatten wir die Hoffnung, dass kein Baubeginn vor Ablauf der Frist zustande kommt. Wir müssen es akzeptieren. Das Recht steht den Entwicklern zu. Glücklich sind wir nicht." Wie geht es weiter? "Wir werden uns weiterhin für unseren Heimatort einsetzen. Zumindest haben wir erreicht, dass die Bettenanzahl nicht über die Anzahl von 498 Betten hinausgeht." Projektentwickler Martin Holzapfel von der Amici GmbH im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten": "Wir werden das Projekt jetzt so umsetzen, wie es genehmigt wurde - mit 498 Betten. Es gibt einen Betreiber."