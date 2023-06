St. Margarethen macht sich zukunftsfit

Viele Projekte werden den Tourismusort in den kommenden Monaten weiter auf Vordermann bringen.

Im Zentrum der Bürgerversammlung Anfang Juni stand ein geplantes Hotelprojekt, die LN berichteten ausführlich. Aber auch einige weitere Projekte hat die Gemeinde St. Margarethen aktuell auf der Agenda. Die Bankstelle im Ort soll mit Sommer/Frühherbst geschlossen werden. "Der Kassenschalter verschwindet. Das Foyer wird aber aufgewertet. Einzahlung und Behebung sollen weiterhin möglich sein", sagt Bürgermeister Johann Lüftenegger (ÖVP). Am 29. Juni wird um 19 Uhr zur Generalversammlung der Genossenschaft "Unser Kroma" in die Veranstaltungshalle geladen. 246 Mitglieder sind es aktuell. "Das Geschäft erzielt gute Umsätze."

Im Bereich Kindergarten und Volksschule wurde weiters eine neue Brandmeldeanlage in Betrieb genommen. Das Baulandmodell "Magatsch II" wurde abgeschlossen. "Aktuell ist die Nachrage wohl auch aufgrund der Teuerung zurückhaltend", sagt der Ortschef.

Zu den künftigen Vorhaben zählt eine Photovoltaikanlage mit 29 kWp beim Bauhof/Vereinshaus. Zusätzlich wird das Gebäude mit einer Notstromversorgung mit 10 kWh ausgerüstet. Ab September wird mit der Sanierung der Murbrücke im Ortsteil Unterbayrdorf begonnen. Zusätzlich wird ein eineinhalb Meter breiter Fuß- und Radfahrbereich errichtet. Investitionssumme: Rund 380.000 Euro. Rund 40 Prozent werden vom Land Salzburg gefördert. "Es wird dabei eine Totalsperre von ca. acht Wochen geben. Auch der Postbus wird nicht wie gewohnt fahren."

Und die kleine Brücke zum Sportplatz - Höhe Bank - wird im Sommer abgerissen und komplett neu gebaut. Gemeinsam mit Willi Hönegger werden im Bereich Tannwald/Saumoos sowie oberhalb der Volksschule neue Quellen gesucht. "Wir sind aktuell gut mit Wasser versorgt, aber wir wollen für die Zukunft gerüstet sein." Ende August beginnen die Arbeiten einer Kamerabefahrung des Kanals. Das gesamte Ortskanalnetz, rund 20 Kilometer, wird dabei durchleuchtet. "Alle zehn Jahre wird das örtliche Kanalnetz kontrolliert."

Beginnend in der letzten Septemberwoche bis Mitte Oktober wird die Sanierung Schlögelbergweg inklusive Erneuerung der Entwässerung umgesetzt. "Im Bereich zwischen Müllner-Kurve und Ortstafel werden Unterbau und Asphaltschicht komplett erneuert. Die bestehende Entwässerung der Straße ist kaputt. Im Zuge dessen wird auch der obere Teil in die Entwässerung miteingebunden. Fahrten sind dann nur eingeschränkt möglich", sagt Lüftenegger. Von 26. Juni bis 8. Juli gibt es Bildungstage in St. Margarethen. Motto: Vielfalt - Dorf - Natur. "Mogreathn" pur!

Einen spannenden Gastbeitrag lieferte Matthias Löcker. Im Projekt Agri-PV beschäftigt sich der junge Landwirt mit einem zukunftsweisenden Bürgerbeteiligungsmodell.