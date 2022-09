St. Martin: 20-Jähriger fuhr alkoholisiert in Absperrung für Straßenfest

Am Donnerstagabend prallte ein Pkw-Lenker in St. Martin im Lungau gegen Scherengitter und Bierbänke, die für ein Straßenfest aufgestellt waren. Der 20-Jährige hatte 1,74 Promille.

Der 20-jährige Einheimische lenkte seinen Pkw auf der Marktstraße in St. Martin in Richtung St. Michael im Lungau. In diesem Bereich fand ein Straßenfest statt, welches mit Scherengitter und Verkehrszeichen abgesperrt war. Der 20-Jährige kollidierte mit den Scherengittern und prallte im Anschluss gegen aufgestellte Bierbänke. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,74 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und Anzeige bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft erstattet.