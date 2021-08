St. Martin am Tennengebirge: Luxus-Appartements ersetzen altes Jugendgästehaus

Buy-to-let-Finanzierung bereitet Bürgermeister kein Bauchweh: "Nutzung als Zweitwohnsitz ist de facto ausgeschlossen."

St. Martin am Tennengebirge hat in den vergangenen drei Jahrzehnten die Hälfte seiner Gästebetten verloren. Rund 1000 sind noch übrig. Bürgermeister Hannes Schlager (ÖVP) ist das zu wenig, er will den Trend umkehren. Dementsprechend positiv steht der Ortschef dem geplanten Bau von 17 Luxus-Appartements gegenüber. Die steirische Almdorf Bauträger GmbH will am Standort des seit acht Jahren leer stehenden Jugendgästehauses Ferienwohnungen errichten, die nach dem Buy-to-let-Modell finanziert werden sollen. Investoren kaufen die Einheiten, die 200.000 bis 550.000 Euro netto kosten ...