St. Martin bei Lofer: Autos kollidierten - ein Lenker wurde im Pkw eingeklemmt

Die B 311 musste nach dem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen rund eine Stunde gesperrt werden.

Am Sonntagmorgen fuhr ein 55-jähriger Oberösterreicher mit seiner 51-jährigen Ehefrau entlang der B311 im Gemeindegebiet von St. Martin (Bereich Obsthurn) in Fahrtrichtung Zell am See. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Lenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 51-jährigen Lenkerin aus dem Pinzgau. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich und wurden erheblich beschädigt. Das meldet die Polizei.

Der 55-Jährige musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 6 in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen. Seine Ehefrau blieb unverletzt.

Die 51-jährige Lenkerin des anderen Pkw trug leichte Verletzungen davon und wurde mit der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ein Alkotest bei ihr verlief negativ. Die freiwillige Feuerwehr St. Martin war mit rund 30 Personen im Einsatz. Die B311 war im Zuge des Einsatzes rund eine Stunde gesperrt.