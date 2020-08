St. Martin/Lofer: Jugendlicher stürzte mit Mountainbike in die Wildentalschlucht

Schwere Verletzungen hat am späten Montagabend eine 17-jähriger Einheimischer bei einem Mountainbike-Unfall in St. Martin bei Lofer erlitten.

Der Unfall passierte gegen 20.25 Uhr. Der Jugendliche war mit einer Gruppe Radsportler auf der Mountainbike-Strecke in der Wildentalschlucht unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf dem Schotterweg die Kontrolle über sein Mountainbike verlor. Dabei stürzte er etwa sieben Meter in die angrenzende steile Wildentalschlucht in ein Bachbett.

Seine Freunde verständigten sofort die Einsatzkräfte. Der Verletzte musste unter schwierige Vorraussetzungen mit einem Seil geborgen werden. Er wurde nach Erstmaßnahmen mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 in das UKH Salzburg geflogen. Der Mountainbiker trug einen Sturzhelm. Nach Darstellung der Feuerwehr war der junge Mann ansprechbar.

Im Einsatz befanden sich die Bergrettung Lofer mit neun Kräften, die Freiwillige Feuerwehr St. Martin/Lofer mit 36 Kräften sowie das Rote Kreuz mit vier Kräften und die Polizei mit zwei Einsatzkräften.

SN/ff st.martin bei lofer Dramatische Szenen in der Wildentalschlucht.

Quelle: SN