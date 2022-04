St. Martin/Lofer: Paragleiter stürzte in den Tod - Familie verfolgte Drama live per GPS

Beim Wolframbergbau in Mittersill ist es am Mittwochnachmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Bei Arbeiten im Vortrieb löste sich Geröll von der Decke und traf einen Tunnelarbeiter. Das meldete die Polizei.

Der Radweg führt von Zell am See über das Saalachtal bis ins bayrische Schneizlreuth nach Bad Reichenhall. Oder umgekehrt natürlich. Das Team von "Ionica Mobility" in Zell am See rund um Sebastian Vitzthum …