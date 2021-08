St. Martin/Tennengebirge: Mehrere Menschen nach Unfall eingeklemmt

Einen schweren Verkehrsunfall melden Feuerwehr und Rotes Kreuz in St. Martin am Tennengebirge: Auf der B166 dürfte am Freitag kurz nach 14 Uhr ein Fahrzeug in eine Bach gestürzt sein, mehrere Menschen seien eingeklemmt.

SN/robert ratzer Schwerer Verkehrsunfall in St. Martin am Tennengebirge.