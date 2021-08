St. Martin/Tennengebirge: Vier Menschen nach Unfall verletzt im Spital

Einen schweren Verkehrsunfall meldeten Feuerwehr und Rotes Kreuz in St. Martin am Tennengebirge: Auf der B166 war am Freitag kurz nach 14 Uhr ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und beinahe in den Bach gestürzt.

SN/wasserrettung salzburg Auch die Wasserrettung war alarmiert worden.