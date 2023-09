St. Martin stellt die Weichen für morgen

St. Martins Ortschef Johannes Schlager spricht über die kommenden Projekte der Gemeinde. Vom Ausbau des Friedhofs über die Erweiterung des Kindergartens bis hin zu einem bevorstehenden Hausarzt-Wechsel und der Fertigstellung der Radverbindung St. Martin - Lungötz, in der 1800 Einwohner Gemeinde ist in der nahen Zukunft einiges los.

Während die Bauarbeiten an der B 166, Lammertalstraße, im Zentrum von St. Martin in den letzten Zügen sind, plant Bürgermeister Johannes Schlager bereits für die Zukunft. "In unserer Gemeinde stehen einige wichtige Vorhaben an, die in naher Zukunft ihre Umsetzung finden."

Der ÖVP-Ortschef der 1800- Einwohner-Gemeinde spricht dabei vier Projekte konkret an: "Vor Kurzem beschlossen wir endgültig die Erweiterung des Friedhofes um 86 Gräber - was uns rund 500.000 Euro kosten wird. Im nächsten Jahr steht dann die Erweiterung des Kindergartens an. Für rund 1,2 bis 1,5 Millionen Euro wird das Betreuungsangebot in St. Martin um eine Kindergartengruppe sowie eine Schulklasse erweitert. Wir sind in der guten Situation, dass wir mit dem Stammpersonal an Pädagogen auskommen, denn wir wissen, wie schwer es heutzutage ist, Verstärkung zu finden."

Auch in der ärztlichen Versorgung der Gemeinde am Tennengebirge wird sich im kommenden Jahr etwas ändern. "Es wird zu einem Hausarzt-Wechsel kommen, denn Karl Stölzl geht in Pension. Wir werden als Gemeinde die Praxisräumlichkeiten modernisieren, während Stölzl selbst seinen Nachfolger sucht", informiert Johannes Schlager weiter.

Abschließend wird an der Radverbindung St. Martin - Lungötz gearbeitet. "Diese sollte im kommenden Jahr fertiggestellt werden", fügt Schlager abschließend an.