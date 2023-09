St. Michael: Auf neuer Sportanlage zur alten Stärke?

Sportlich läuft es in St. Michael derzeit nicht ganz nach Wunsch. Abseits des Platzes freuen sich die Lungauer auf die Eröffnung ihrer neuen Anlage.

Mit drei Siegen in Serie ist St. Michael perfekt in die neue Saison in der 2. Landesliga Süd gestartet. Dass der Wiederaufstieg in die 1. Landesliga aber alles andere als ein Spaziergang wird, war Trainer Gerald Payer immer bewusst. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie konnten die Lungauer am vergangenen Wochenende in Unken wieder voll anschreiben. "Die Liga ist stark und ausgeglichen. Wir haben keinen Druck und müssen nicht aufsteigen", erklärt Sektionsleiter Ulrich Bayr.

Abseits des Platzes steht in St. Michael am kommenden Wochenende ein Highlight auf dem Programm. Von Freitag bis Sonntag wird die neue Sportanlage eröffnet. Los geht es am Freitag mit einem Konzert des Schlagerstars Marc Pircher (19 Uhr). Weiter geht es am Samstag mit dem Legendenspiel zwischen den St. Michaeler Altherren und dem Copa-Pele-Team (siehe Seite 44). Zudem bietet über den ganzen Tag der ehemalige Weltklasse-Skispringer Thomas Morgenstern Hubschrauberflüge an. "Wir freuen uns auf die Eröffnung. Es werden drei lässige Tage und es wird für jeden Besucher etwas dabei sein", erläutert Bayr. Feierlich eröffnet wird die neue Anlage am Sonntag durch Bürgermeister Manfred Sampl. Während der Kunstrasenplatz bereits bespielt wurde, darf das Hauptspielfeld erst ab dem Frühjahr benutzt werden. Spätestens dann will St. Michael wieder zur alten Stärke finden.