St. Michael: Auto überschlug sich auf der Tauernautobahn

Sekundenschlaf war vermutlich die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls am Mittwoch Abend auf der Tauernautobahn in St. Michael.

Gegen 23.05 Uhr kam dabei ein 39-jähriger Bosnier auf der A10 in Fahrtrichtung Villach kurz nach der Mautstelle St. Michael links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dort befindliche Mittelleitwand aus Beton, überschlug sich und kam in Folge auf dem dritten Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker, der durch den Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt wurde, konnte von anderen Verkehrsteilnehmern aus seinem Pkw geborgen werden und wurde von der Rettung erstversorgt.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Michael im Lungau war mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Die Unfallstelle konnte nach etwa einer Stunde wieder frei befahren werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.