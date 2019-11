St. Michael bekommt den lang ersehnten Kreisverkehr

Bis spätestens 2022 erhält St. Michael ein Sport-, Familien- und Freizeitzentrum bei der Ortseinfahrt Ost. Zug um Zug wird dort zur Beruhigung des starken Verkehrs ein neuer Kreisverkehr entstehen.

40 Meter Durchmesser soll er am Ende haben, der neue Kreisverkehr an der Kreuzung der B 96 mit der B 99 in St. Michael. "Der Autobahnzubringer ist eine neuralgische Stelle im Lungau. Der neue Kreisverkehr wird einspurig, übersichtlich und er hat keine Beengtheit, damit ein reibungsloser Verkehrsfluss erhalten bleibt", sagt Bürgermeister Manfred Sampl (ÖVP). Das Thema Sicherheit stehe ganz oben. "In der Planung ging es uns vor allem darum, die schwächsten Verkehrsteilnehmer, nämlich Kinder, ältere Menschen und Radfahrer, sicher über die Straße zu bringen."

Erste Gedanken gab es schon vor knapp 15 Jahren bei den Planungen für den bestehenden Kreisverkehr im Ort. "Durch die Errichtung des Sport-, Familien- und Freizeitzentrums unmittelbar neben der Kreuzung war es jetzt wichtig, die Zufahrt bestmöglich zu klären." Gemeinsam mit Landesstraßenverwaltung, BH, Einsatzorganisationen, Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und Bürgermeister Manfred Sampl gab es mehrere Begehungen und zahlreiche Verhandlungen.

Gebaut wird der neue Kreisverkehr im Frühjahr 2021. Die Bauzeit beträgt vier bis sechs Monate. Die Investitionssumme beträgt rund 600.000 Euro. 350.000 Euro übernimmt das Land Salzburg.

250.000 Euro entfallen auf die Gemeinde, die zusätzlich einen neuen Geh- und Radweg mit entsprechender Beleuchtung ortauswärts errichtet. "Diese Errichtung ist wichtig, um sicheren Zugang zur Murinsel und zum neuen Sportzentrum zu erhalten."

Für eine sichere Fahrbahnüberquerung wird zusätzlich ein/e Fahrbahnteiler/Verkehrsinsel errichtet.

Die konkrete Zusage kam erst vor wenigen Wochen. Im Rahmen der Gemeinde-Info-Versammlung am Freitag wurde der Bevölkerung das Projekt vorgestellt. "Es gab großes Interesse. Knapp 400 Bürger sind unserer Einladung gefolgt. Das Projekt Kreisverkehr wurde mit großer Begeisterung aufgenommen. Bisher wusste man in der Bevölkerung nicht darüber Bescheid. Dem lang ersehnten Wunsch nach einem Kreisverkehr können wir jetzt endlich nachkommen.

Mit der Errichtung des neuen Freizeitzentrums soll je nach Planungsverlauf entweder im Herbst 2020 oder spätestens im Frühling 2021 begonnen werden. "Dann findet man unsere Freizeitmöglichkeiten gebündelt an einem Ort", sagt Ortschef Manfred Sampl.

Errichtet werden zwei Fußballplätze mit entsprechender Infrastruktur, zwei Tennisplätze und Stockbahnen. Erweitert wird auch die Murinsel. "Wir wollen dadurch einen Naherholungsraum schaffen."