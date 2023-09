St. Michael im Lungau: Im Duell mit den Legenden

Am kommenden Wochenende wird die neue Lungau Arena in St. Michael feierlich eröffnet. Neben Tennis- und Stockturnier wartet mit dem Fußballspiel gegen das Team Copa Pele ein absoluter Kracher.

Egal ob Buschauffeur, Lehrer, Versicherungsmakler oder Polier - über ihre Berufsbilder wird jeweils am Freitagabend wenig gesprochen. Viel mehr verbindet sie seit Jahrzehnten die unbändige Leidenschaft zum Fußball. Die Rede ist von der Spätlese des USK Samson Druck St. Michael. So richtig angestoßen haben die Gemeinschaft wieder Sepp Schiefer und Peter Santorum, Obmann Gerhard Egger sowie sein Stellvertreter Bernhard Stocker. Aktuell kümmert sich Markus Schlick um den Spielbetrieb: "Spaß, Zusammenhalt, Kameradschaft und die Leidenschaft Fußball insgesamt verbindet uns altersunabhängig", sagt Schlick im LN-Gespräch.

Aktuell trainieren regelmäßig knapp 20 Spieler am Sportplatz in St. Martin. Die ältesten sind um die 60 Jahre alt. Die jüngsten um die 30. Insgesamt sind es knapp 40 Mitglieder in der Sportgruppe.

Sepp Schiefer: "Ich habe damals mit acht Jahren in St. Michael Fußballspielen begonnen. Danach folgten Einsätze in der Meisterschaft und in der Hobbyliga. Heute freue ich mich, dass ich mit meinen 62 Jahren immer noch Teil dieser Gemeinschaft sein darf. Es sind für mich regelmäßig wunderbare Momente. Sport und Kameradschaft stehen absolut im Mittelpunkt. Wir haben eine gute Qualität, wo jeder eine perfekte Einstellung mitbringt. Für uns alle ist es eine besondere Ehre, dass wir dieses Spiel gegen ehemalige Fußballprofis bestreiten dürfen."

Übrigens: Anpfiff ist am Samstag um 15 Uhr. Zum Team Copa Pele gehören über 40 ehemalige österreichische Fußball-Nationalspieler. Für das Spiel in St. Michael haben sich Walter Schachner, Thomas Flögel, Markus Pürk, Hannes Reinmayr, Paul Scharner, Wolfgang Mair, Anton Pfeffer oder auch Wolfgang Knaller angekündigt. "Wir freuen uns alle auf die Eröffnung in St. Michael. Es ist heuer unser zehntes und letztes Spiel", sagt Team-Copa-Pele-Obmann-Stellvertreter Ludwig Buchinger im LN-Gespräch.

Einberufen werden die Spieler jeweils von Copa-Pele-Teamchef Anton Pfeffer.