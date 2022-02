St. Michael im Lungau: Kollisionen mit zwei Verletzten

Nachdem sich im Bereich der Katschberg Bundesstraße nach einem Unfall eine Kolonne im Frühverkehr gebildet hatte, führte ein Überholmanöver zu einer weiteren Kollision.



Bei starkem Nebel und auf schneeglatter Fahrbahn kam ein 29-jähriger ungarischer Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Mauterndorf am Mittwochmorgen ins Schleudern und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw. Aufgrund des Unfalls entstand im Frühverkehr eine Kolonne, wobei sich ein weiterer Unfall ereignete. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker aus dem Lungau wollte die Kolonne in Fahrtrichtung St. Michael überholen, als er von einem unbekannten Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn gedrängt wurde. In weiterer Folge kollidierte der Lungauer frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 55-jährigen Pongauerin.

Bei den Unfällen wurde die 55-Jährige sowie der Beifahrer des Lungauers, ein 38-jähriger Armenier, unbestimmten Grades verletzt. Beide wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Tamsweg verbracht. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Die Katschberg-Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.