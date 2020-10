St. Michael: Museum entführt in eine andere Zeit des Einkaufens

Das Gemischtwarengeschäft im ehemaligen Lackenwirt in St. Michael hat schon viele, viele Jahre keine Kunden mehr gesehen. Jetzt öffnet das Geschäft wieder seine Pforten - als Kaufhausmuseum. Zu sehen sind Exponate der Greißlerei in der Marktstraße 64, aber auch Stücke aus dem gesamten Lungau. Zur Ausstellung gehört auch die Kaufmannstube, in der die Abrechnungen gemacht wurden. Eine Galerie in einem dritten Raum dokumentiert die Geschichte des Handels in St. Michael - eine Dokumentation der ehemaligen Nahversorger inklusive. Heute, Freitag, findet die Eröffnung samt Segnung statt - coronabedingt nur in ganz kleinem Rahmen. Am Montag öffnet das Museum dann seine Pforten.

Quelle: SN