St. Michael: Polizist stoppt in seiner Freizeit stark betrunkenen Autofahrer

Auch wenn er nicht im Dienst gewesen ist, hatte er einen Blick für eine gefährlich Situation: Ein Polizist stoppte in seiner Freizeit einen Alkolenker auf der Tauernautobahn.

Der Beamte war mit seinem Wagen privat am Sonntag auf der Tauernautobahn im Katschbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Dabei fiel ihm ein in Schlangenlinien gesteuerter Pick-up auf, der noch dazu ohne Beleuchtung unterwegs war.

Bei der Ausfahrt St. Michael konnte der Pick-Up durch den Polizisten außer Dienst angehalten werden. Polizisten im Dienst übernahmen dann die weitere Amtshandlung inklusive Alkotest. Dieser ergab 1,5 Promille.

Weiters stellte sich heraus, dass der 20-jährige Pkw-Lenker noch nie im Besitz einer Lenkerberechtigung war. Der aus Rumänien stammende Mann wird angezeigt. Die Fahrzeugschlüssel und das Fahrzeug wurden an den Firmenchef des 20-Jährigen übergeben.