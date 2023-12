St. Michael: Unbändiger Wille zeichnet ihn aus

Mit Startnummer 956 raste Johannes Schlick vergangenen Winter bei der internationalen Kids Trophy in Zauchensee zum Klassensieg. Er ist Gesamtsieger im Landescup. Diese Woche in der neuen LN-Serie.

"Skifahren ist für mich alles", sagt Johannes Schlick bei seinem Besuch in der LN-Redaktion. Etwas genauer nachgefragt bringt es der 14-Jährige auf den Punkt: "Das Gefühl, wenn man mit einem richtigen Schwung den Berg talwärts fährt, kann ich kaum beschreiben. Die Steigerung zu dem ist Rennen fahren. Wenn ich nach dem ersten Durchgang führe, bestätigt sich mein Gefühl und es treibt mich noch mehr an. Auch bei einer hinteren Platzierung probiere ich weiterhin, ans Limit zu gehen und das Beste herauszuholen." So richtig Feuer und Flamme für den Skirennsport ist Johannes Schlick seit der Volksschule: "Winter ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Ein Winter ohne Skifahren ist für mich das Schlimmste."

Sein Idol ist "Herminator" Hermann Maier. Sein Ziel: Ein Sieg im Skiweltcup! "Hermann Maier hat immer Vollgas gegeben und damit gewonnen. Er imponiert mir damit." Aktuell geht der St. Michaeler in die vierte Klasse Sportmittelschule in Tamsweg. Zwischenziel auf dem Weg in den Weltcup sind die FIS-Rennen, an denen er in zwei Jahren startberechtigt ist. Seit drei Jahren startet er für den WA Ski Race Club Flachau und ist im Landeskader. Ihm nahezu jeden Tag zur Seite steht Peter Gruber aus Zederhaus, ausgebildeter Skilehrer: "Sein unbändiger Wille zeichnet ihn aus. Johannes ist ein Draufgänger, war als Kind oft ein Bruchpilot. Das hat sich mittlerweile aber wesentlich verbessert. Krafttraining verbinden wir aufgrund seines Wachstums mit dem Koordinationstraining. Es werden kaum Gewichte eingesetzt. Wir arbeiten großteils mit seinem Körpergewicht."

Hauptteil im Sommer ist Grasskifahren direkt neben dem elterlichen Martinihof. Weiters stehen Intervall-Lauftrainings und Mountainbiken am Programm. Nervosität gibt es bei den Rennen kaum: "Johannes ist vor den Rennen zu hundert Prozent fokussiert und kann es kaum erwarten zu starten. Wir haben eine ganz besondere Verbindung. Wenn Johannes verletzungsfrei bleibt, traue ich ihm alles zu."

Stärkste Disziplin? "Im Slalom zählt er österreichweit sicherlich zu den Besten." Johannes Schlick: "Peter ist für mich der beste Trainer, mit dem ich alles machen kann. Wir tüfteln gemeinsam, um das Beste aus mir herauszuholen. Er kennt mich von klein auf und ist seit acht Jahren an meiner Seite. Danke an Mygym in St. Michael mit Franz Pirker für die kostenlose Trainingsmöglichkeit, an den Petersbründllift für die hervorragenden Trainingsbedingungen und bei den Katschbergbahnen sowie bei der Raiffeisenbank Lungau für die Unterstützung. Weiters Danke an Peter Gruber, an Hannes Gfrerer und an die Mittelschule für das Entgegenkommen sowie an die Skiclubs St. Michael und Flachau", sagt Johannes Schlick.