St. Patricks Day: Das Schloss Mirabell wird grün

Der Eiffelturm in Paris macht mit, ebenso der Funkturm in Berlin: Zur Feier des irischen Nationalheiligen St. Patrick werden am Samstag, 17. März, prominente Bauwerke auf der ganzen Welt für wenige Stunden in grünes Licht getaucht.

SN/stadt salzburg Die gesamte Fassade des Schlosses Mirabell – eine Fläche von ca. 70 x 12 Meter – wird grün bestrahlt.