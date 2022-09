St. Veit: 50-Jähriger wegen illegalen Autotunings angezeigt

Der Mann habe einen Schalter eingebaut, mit dem er den Luftdruck seiner Reifen regulieren konnte. Außerdem stellen die Polizeibeamten bei der Kontrolle fest, dass der Pongauer zu große Reifen und eine nicht genehmigte Verkleidung am Auto montiert hat.

Samstagnachmittag hielt die Polizei bei einer Verkehrskontrolle einen 50-Jährigen Pongauer in St. Veit an. Dabei stellten die Beamten fest, dass dieser illegales Autotuning betrieben habe.

SN/polizei salzburg Der Schalter im Auto.

So konnte der Lenker mithilfe eines eigenes dafür montierten Schalters, den Luftdruck seiner Reifen verstellen und damit die Höhe seines Fahrzeugs anpassen. Nach einer Aktivierung des Schalters durch den Pongauer stellte sich heraus, dass am Fahrzeug bei möglichem Druckverlust des Luftfahrwerksystems die Vorderräder bei Lenkeinschlag an den Kotflügelkanten schleifen und somit die der Pkw nicht lenkbar ist, heißt es in der Aussendung der Polizei. Am Pkw wurde damit Gefahr im Verzug festgestellt.

Zudem konnten am Fahrzeug nicht genehmigte Reifendimension sowie eine nicht genehmigte Verkleidung festgestellt werden. Die Kennzeichentafeln und der Zulassungsschein wurden dem Lenker vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wurden erstattet.