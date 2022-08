St. Veit: Brennende Gasflasche von Präzisionsschützen erfolgreich "gelöscht"

Eine brennende Actylengasflasche im Gewerbegebiet von St. Veit hat am Mittwochnachmittag den Einsatz von vier Ortsfeuerwehren sowie der Polizeisondereinheit Cobra erforderlich gemacht.

Mittwoch Nachmittag kurz vor 14 Uhr wurde die Feuerwehr St. Veit zum Brand einer Acetylengasflasche auf dem Gelände einer Schlosserei im Gewerbegebiet gerufen. Die Flasche brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Bereich der Armaturen und war im Freien abgestellt. Weitere Objekte waren durch das Feuer nicht gefährdet.

Acetylengasflaschen, die unter Hitzeeinwirkung stehen, sind gefährlich. Das Gas zerfällt wegen der Hitze, dadurch steigt der Druck in der Flasche enorm an, was wiederum zum Zerbersten der Flasche führen kann. Da dieser Zerfallsprozess mitunter sehr langsam abläuft, geht auch noch mehrere Stunden nach der Hitzeeinwirkung eine Gefahr von den betroffenen Flaschen aus.

Aus diesem Grund rückten insgesamt vier Ortsfeuerwehren aus. Diese begannen die Flasche mit Wassserwerfern zu kühlen.

Und danach kam eine bereits mehrfach bewährte Methode zur Anwendung. Im Feuerwehrbericht heißt es: "Um beflammte Acetylengasflaschen zu entschärfen können diese mit Leuchtspurmunition beschossen werden. Durch die Einschusslöcher kann das Gas kontrolliert aus der Flasche entweichen. Durch die Leuchtspurmunition wird das austretende Gas entzündet und verbrennt, ohne ein explosionsfähiges Gemisch bilden zu können."

Und genau so geschah es.

Präzisionsschützen der Corbra konnten die Gasflasche erfolgreich vom Dach eines Tanklöschfahrzeuges beschießen. Während des Einsatzes waren die B311 und der Bahnverkehr vorübergehend gesperrt worden.

Cobra-Polizisten werden immer wieder zu Einsätzen dieser Art gerufen. Im Februar 2016 war es etwa in Radstadt zu einem gefährlichen Gasflaschenbrand gekommen. Auch damals konnte ein Präzisionsschütze die heikle Situation entschärfen.