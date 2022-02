St. Veit: Kirchenbänke sind nun stabil und wurmfrei

Die Sanierung der Pfarrkirche St. Veit ist abgeschlossen. Größte Herausforderung war die Restaurierung der 170 Jahre alten, maroden Holzbänke.

Bei laufendem Betrieb die Kirchenbänke zu restaurieren und einen neuen Boden samt Fundament zu installieren: Das verlangte Diakon Toni Fersterer und seinen Mitarbeitern einiges an Kreativität und Einsatz ab. "Der pensionierte Tischlermeister Rupert Gruber hat uns den alten Boden in Elemente zusammengeschraubt, sodass wir ihn für die Gottesdienste in jeder Bauphase wieder auflegen konnten." Die Bänke wurden in Etappen nach Südtirol gefahren, dort in einer Spezialwerkstatt entlaugt, gereinigt und vom Wurmbefall befreit.

Anschließend schnitt Kunsttischler Rupert Kreuzberger in ...