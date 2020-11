St. Veit: Pkw überschlug sich mehrmals - 18-Jähriger Lenker verletzt

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in St. Veit im Pongau. Dabei wurde ein junger Mann verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Ein 18-jähriger Pongauer war mit seinem Fahrzeug in St. Veit unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam ins Schleudern, schlitterte mit seinem Pkw in die Gegenfahrbahn gegen die hangseitige Böschung und anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn. Anschließend geriet dieser rechts von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 50 Meter über eine steile Böschung. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam in einer Wiese auf den Reifen zum Stillstand. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien.

Zeugen des Verkehrsunfalls hatten in der Zwischenzeit die Polizei und die Rettungskräfte verständigt. Der 18-jährige Lenker wurde an der Unfallstelle erstversorgt und in weiterer Folge mit der Rettung in das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum gebracht. Sonst wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der stark beschädigte Pkw wurde durch die Freiwillige Feuerwehr von St. Veit geborgen, berichtete die Polizei.

Quelle: SN