St. Veit: Schwerer Unfall bei Arbeiten an 380-kV-Leitung

Arbeiter schraubte Verstrebung auf anstatt zu und stürzte vier Meter ab.

Schwere Verletzungen hat ein 35-jähriger Mann bei Arbeiten an einem 380-kV-Strommasten in St. Veit im Pongau erlitten. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Salzburg am Donnerstagabend mitteilte, war der italienische Staatsangehörige am Nachmittag mit dem Verschrauben von Querstreben an einem Mast beschäftigt gewesen. Beim Festziehen der Schrauben mit einem Elektroschrauber habe er versehentlich die falsche Drehrichtung gewählt, also die Verbindung gelöst anstatt zugeschraubt. In der Folge sei der Arbeiter mit dem Schrauber in der Hand etwa vier Meter abgestürzt. Nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort sei der schwer, aber nicht lebensbedrohlich Verletzte nach Salzburg ins UKH gebracht worden.