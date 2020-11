St. Veit: Vier Verletzte bei missglücktem Überholmanöver

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag früh auf der B311 im Ortsgebiet von St. Veit, auf Höhe einer Raststation. Kurz vor 7 Uhr

Eine 78-jährige Frau aus Bad Hofgastein wollte mit ihrem Pkw einen vor ihr fahrenden Lkw in Fahrtrichtung Schwarzach überholen. Der Lkw-Fahrer bemerkte ein entgegenkommendes Fahrzeug und fuhr zum äußerst rechten Fahrbahnrand, um das Überholen gefahrlos zu ermöglichen. Trotzdem stieß die Bad Hofgasteinerin mit ihrem Auto gegen das linke Vorderrad des Lkw und außerdem mit dem entgegenkommenden Auto, das von einem 32-jährigen Einheimischen gelenkt wurde, zusammen. Durch diesen Zusammenprall geriet dessen Pkw ins Schleudern und stieß gegen das Auto eines 31-jährigen Einheimischen, der hinter dem Lkw gefahren war.

Vier Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die 78-jährige Lenkerin und ihr 76-jähriger Beifahrer wurden ins Klinikum Schwarzach gebracht, die beiden verletzten Pkw-Lenker ins KH Zell am See. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Alle Alkotests verliefen negativ. An den drei Pkw entstand erheblicher, am Lkw geringer Sachschaden. Die B 311 war eine Stunde lang komplett gesperrt. Die Feuerwehren St.Veit, Lend und Schwarzach waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 65 Kräften vor Ort.



