St. Wolfgang: 79-jähriger Salzburger beging nach Unfall Fahrerflucht - Frau schwer verletzt

Ein 79-jähriger Flachgauer ist am Sonntagabend wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht angezeigt worden. Der Mann soll mit seinem Pkw eine Radfahrerin niedergestoßen haben.

Laut Polizeibericht war am Sonntag gegen 19.10 Uhr eine 70-jährige Frau aus Niederösterreich mit ihrem E-Bike auf der L 1293, Schwarzenseestraße, in St. Wolfgang talwärts unterwegs.

Dort wurde sie von einem 79-jährigen Autofahrer aus dem Flachgau überholt, wobei der Lenker die Radfahrerin mit seinem Auto streifte und die Frau zu Sturz brachte Die 70-Jährige blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Der nachfahrende Gatte, er war zuvor ebenfalls beim Überholen "geschnitten" worden, hielt sofort an und verständigte über Notruf die Rettung. Die verletzte Frau wurde an der Unfallstelle durch das Rote Kreuz erstversorgt und nach Stabilisierung mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das UKH Salzburg geflogen.

Der 79-jährige Autolenker setzte seine Fahrt ohne an der Unfallstelle anzuhalten fort. Er konnte aufgrund von Zeugenaussagen ausgeforscht werden und in der Folge zu Hause angetroffen werden. Der Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,9 Promille.