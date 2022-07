St. Wolfgang: Radfahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Auf der Wolfgangsee Bundesstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Radfahrerin bog ohne Handzeichen und Helm nach links ab. Sie musste ins anschließend im Spital behandelt werden.

Am Donnerstag um 18.25 Uhr fuhr ein 58- jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seiner Lebensgefährtin auf der Wolfgangsee Bundesstraße von St. Wolfgang in Fahrtrichtung Salzburg. Auf Höhe einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer bog eine 81-jährige Radfahrerin plötzlich nach links ohne Handzeichen ab. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Die Frau blieb regungslos am Boden liegen. Durch die Frau des Pkw-Lenkers, die Ärztin ist, wurden sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Ein Alkovortest mit dem Pkw-Lenker verlief negativ. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg verbracht. Einen Radhelm trug die Radfahrerin nicht.