Staatsanwaltschaft ermittelt nach Verwechslung bei Schulimpfung in Hallein-Rif

Nach der Verwechslung zweier Impfstoffe an der Volksschule in Hallein-Rif im November wird jetzt gegen eine Person im ärztlichen Dienst wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg am Donnerstag auf APA-Anfrage erklärte, haben die Eltern eines betroffenen Kindes eine Anzeige bei der Polizei eingebracht.

SN/APA/dpa/Mona Wenisch Ermittlungen nach falschem Stich in Salzburger Schule