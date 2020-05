Staatsanwaltschaft Salzburg wird aufgestockt: Die Ruhe vor dem Sturm bei Richtern

Nach 50 Tagen (Fast-) Stillstand steigt die Verhandlungstätigkeit am Landesgericht wieder. Das Aufarbeiten des Rückstaus wird die Richterschaft fordern. Positiv ist, dass die Staatsanwaltschaft sechs zusätzliche Mitarbeiter erhält.

Seit Mitte März fanden coronabedingt am Landesgericht (LG) Salzburg kaum Strafprozesse statt; Verhandlungen in Zivilsachen sowie in arbeits- und sozialrechtlichen Causen gab es seither praktisch überhaupt nicht. Allein im Strafbereich des LG lässt sich die Auswirkung des Lockdown der Justiztätigkeit ...