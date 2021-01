"Staatsfeindliche Verbindung": Prozess in Salzburg

Vier mutmaßlichen Staatsverweigerern wird im Februar der Prozess in Salzburg gemacht. Laut Anklageschrift hätten Politiker, Beamte und Entscheidungsträger von selbst ernannten "Sheriffs" entführt und vor eigenen Richtern verurteilt werden sollen.

Bei einer österreichweiten Aktion mit fünf Hausdurchsuchungen gegen mutmaßliche Staatsverweigerer wurden im April 2020 vier Männer festgenommen, in Schladming, Wien und St. Pölten. Federführend ermittelt hat hier die Staatsanwaltschaft Graz. Und diese hat nun im November eine 72-seitige Anklageschrift beim Landesgericht Salzburg eingebracht, die bereits rechtswirksam ist.

Den vier Angeklagten - zwei befinden sich in Untersuchungshaft - wird laut Anklageschrift das Verbrechen der staatsfeindlichen Verbindung nach Paragraf 246 Abs 2 StGB vorgeworfen. Konkret sollen sie sich an verschiedenen Orten (unter anderem in St. Pölten, Salzburg, Krems a.d. Donau, Wien und Schladming) dem "Global Common Law Court (kurz: "GCLC") bzw. "Global Court of the Common Law" ("GCCL"), einem sogenannten "Gerichtshofes auf Grundlage des Common Law mit biblischer Grundlage", angeschlossen haben.

Wie das Landesgericht mitteilt, sollten staatliche Entscheidungsträger, Politiker, Beamte und Privatpersonen durch so genannte "Sheriffs" entführt und gefangen gehalten sowie durch "Richter" dieser staatsfeindlichen Verbindung durch Einführung eines Systems der Selbstjustiz "verurteilt" werden sollen. "Die ordentliche Gerichtsbarkeit als verfassungsgemäße Einrichtung der Republik Österreich hätte abgeschafft und durch eigene Richter der staatsfeindlichen Verbindung ersetzt werden sollen", heißt es in einer Pressemitteilung des Landesgerichts. Der Verbindung hätten sich in Österreich, Deutschland und der Schweiz mehrere hundert Mitglieder angeschlossen, es liege eine auf Dauer angelegte, hierarchisch organisierte und arbeitsteilige Struktur vor. Die Angeklagten hätten sich daran teils führend betätigt, teils für Mitglieder geworben und die staatsfeindliche Verbindung sonst in erheblicher Weise unterstützt. So seien Stammtische und Schulungen abgehalten und Mitglieder angeworben worden.

Die vier beschuldigten Männer im Alter von 53 bis 72 Jahren stammen aus Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich und Wien. Zwei von ihnen sind arbeitslos, einer arbeitete als Kellner, der vierte ist bereits in Pension. Dem Quartett wird nun am 23. und 24. Februar in Salzburg vor einem Geschworenengericht der Prozess gemacht.

Quelle: SN