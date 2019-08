Staatsmeister aus Straßwalchen fährt zur WM

Markus Leitner ist neuer Staatsmeister der Zweispänner. Im September tritt er bei der WM in Deutschland an.

Auch wenn sein Name jetzt ganz oben steht: Ohne verlässliches Team wäre der Erfolg nicht möglich, betont der frischgebackene Zweispänner-Staatsmeister Markus Leitner. Im Fall des 49-jährigen Straßwalcheners ist das seine Frau Sandra sowie die beiden Beifahrer Anna Kranzinger und Gerhard Süß. Besonders im Hochgeschwindigkeitsbewerb "Marathon" ist der ausbalancierende Beifahrer unverzichtbar, um in den Kurven nicht umzukippen. Unter der rund 350 Kilogramm schweren Kutsche will schließlich niemand landen.

Beim internationalen WM-Qualifikationsturnier im steirischen Köflach Anfang August reichte Leitner aufgrund seines Sieges im Marathon-Bewerb ein dritter Platz in der Dressur und Rang sieben im abschließenden Kegelfahren für den Gesamtsieg und damit den Gewinn des Staatsmeistertitels.

Vom Fahrsport leben können aber auch österreichische Staatsmeister nicht. "International gibt es zwar ein bisschen Preisgeld, man braucht aber Sponsoren", betont Leitner, der selbst von der Brauerei Murauer unterstützt wird. So schlägt ein Zweispänner-Marathonwagen mit 9000 Euro aufwärts zu Buche, Dressurkutschen starten bei 7000 Euro.

Erfolgreiche Vorbereitung auf die WM

Mit dem österreichischen Staatsmeistertitel hat Leitner allerdings das Ticket für die im September stattfindende Zweispänner-Weltmeisterschaft im deutschen Drebkau (Brandenburg) gelöst. Dort wird er sich mit rund 80 Startern aus aller Welt messen. Die Erwartungen will er nicht zu hoch schrauben. "Es ist schon einmal schön, es zu schaffen, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein", sagt Leitner, der bereits 2014 WM-Luft geschnuppert hat - damals bei den Einspännern.

Auftrieb gibt ihm ein achter Platz bei einem WM-Sichtungsturnier der schwierigsten Kategorie vor einigen Wochen, wo er unter 40 internationalen Startern Achter wurde. "Wenn alles klappt, ist es möglich, unter die ersten zehn reinzufahren."

Zu Beginn seiner Karriere war Leitner noch mit Haflingern unterwegs. Mit dem Landes- und Staatsmeistertitel hatte er Mitte der 90er-Jahre im Kaltblut bereich alles erreich - für Haflinger gab es damals keine WM. 1997 stieg der Straßwalchener deshalb auf Warmblutpferde um.

Wenn Leitner bei Turnieren wie am vergangenen Wochenende am Wimmhof in Seekirchen nicht selbst als Teilnehmer mit dabei ist, stellt der Betreiber eines Kutschenhandels vor Ort aus. Darüber hinaus ist Leitner gelernter Schlosser, staatlich geprüfter Hufschmied und Lehrer für Gespannfahrten. Auf seinem Hof in Straßwalchen hat der Hobby-Züchter acht Pferde, darunter zwei Fohlen. Neben seinem Staatsmeister-Gespann Falco, Gerandro und Zalando hat er auch schon ein Nachwuchsgespann im Stall stehen.