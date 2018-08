Staatssekretärin besucht neues Gendarmeriemuseum in Bergheim

Auf Einladung des Postenkommandanten gab es am Freitag für Karoline Edtstadler eine Führung durch das Mini-Museum auf der Polizeiinspektion.

Die Geschichte der Gendarmerie von 1849 bis 2005 (das war das Jahr, indem Polizei und Gendarmerie zusammengelegt wurden) kennt Helmut Naderer auswendig. Am Freitag machte sich Staatssekretärin Karoline Edtstadler bei ihrem "Bundesländertag" in Salzburg ein Bild und wurde vom selbst ernannten "Museumsdirektor" Naderer durch das kleine Museum im zweiten Stock der PI Bergheim geführt. Die Einladung kam über Edtstadlers Vater zustande - der ehemalige Landtagsdirektor war bereits bei der Eröffnung des Mini-Museums im März auf der PI Bergheim. Nun ist ein offizieller Besuch der Staatssekretärin daraus entstanden.

1849 - nach dem Jahr der "Bürgerlichen Revolution" - sei die Gendarmerie als ziviler Wachkörper nach militärischem Muster von Kaiser Franz Joseph I. gegründet worden, schildert Naderer. "Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit." Der Postenkommandant besuchte selbst die Gendarmerieschule auf der Burg Hohenwerfen. Naderer und sein Team haben seltene Exponate aus der 156-jährigen Geschichte der Gendarmerie zusammengetragen und in der PI Bergheim ausgestellt, darunter die erste und die letzte Uniform oder auch mehrere Säbel sowie Gendarmeriehüte. Auch der Ordner mit den "Unbekannten Tätern" von 1904 bis 1942 findet sich auf der PI Bergheim. "Damals wurde noch angezeigt, dass jemand die Unterhose von der Wäschestange oder das Gselchte gestohlen hat", schildert der Postenkommandant.

Das Gendarmerie-Museum habe die Polizeiinspektion auch eingerichtet, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten. Das sei nämlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach, schildert Naderer. Mit der Staatssekretärin wurde dann auch noch über das Verkehrsproblem in Bergheim und die Aufklärungsquote gesprochen. "Die lag im Vorjahr bei uns bei 58 Prozent", sagt der Inspektionskommandant.

Quelle: SN